Ufficiale, nasce la Serie B a 19 squadre: il calendario

Il campionato di Serie B a 19 squadre partirà venerdì 24 agosto con l'anticipo tra Brescia e Perugia e si chiuderà l'11 maggio. La cerimonia di compilazione dei calendari è cominciata con un'ora e mezza di ritardo, perché la Lega B era in attesa del via libera della Figc al torneo a 19 squadre. Inalterato il numero delle promozioni (3 squadre) e delle retrocessioni (4 squadre). Tutto questo in una delle estati più complicate che il nostro calcio ricordi, complice le esclusioni di Cesena, Bari e Avellino dal campionato, e al netto delle possibili reazioni delle società escluse dai ripescaggi, dal Novara al Catania, dalla Ternana alla Pro Vercelli, fino al Siena. Questa, in ogni caso, la prima giornata: Ascoli-Cosenza, Benevento-Lecce, Brescia-Perugia, Cittadella-Crotone, Cremonese-Pescara, Foggia-Carpi, Verona-Padova, Salernitana-Palermo, Venezia-Spezia. Riposa Livorno.