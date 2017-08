Tiki Taka riparte: al via la quinta stagione

20 agosto 2017

Lunedì 22 agosto 2017, su Italia 1 in seconda serata al via la quinta edizione di “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco”. Il talk show sportivo di Italia 1 negli anni si è confermato, sia in termini di ascolti sia di influence, come il più seguito e chiacchierato in Italia ed è ormai un punto di riferimento per tutti gli appassionati di calcio e non solo.



Prodotto dalla testata Videonews diretta da Claudio Brachino, avrà come padrone di casa l’istrionico Pierluigi Pardo e sarà arricchito dalla presenza di Melissa Satta e del pubblico in studio: come sempre, il salotto di Tiki Taka si aprirà non solo a protagonisti del mondo del calcio, ma anche a tifosi vip e giornalisti non sportivi che commenteranno il weekend in modo critico ma sdrammatizzante, in un talk dove l’attualità dell’evento sportivo si mescolerà alla riflessione sui grandi temi calcistici ed extra calcistici.



In occasione della prima puntata, lunedì 21 agosto alle ore 23.35, tra gli ospiti Riccardo Ferri, Graziano Cesari e lo scrittore Maurizio De Giovanni.