Stop alle squadre B. Necessarie, ma non subito

20 marzo 2018

Servono davvero le seconde squadre, ovvero le? "Servirebbero sì, per la crescita dei nostri giovani calciatori". Lo si dice oggi, lo si è detto anche ieri, da unfinito presto (2014) a un Mondiale nemmeno cominciato (il prossimo in Russia) per la. All'epoca brasiliana, nel subbuglio post-eliminazione era stato il vicepresidente Figc Demetrio Albertini ad avviare il discorso, che poi non piaceva a Tavecchio. Quattro anni dopo il progetto-squadre B ha fatto parte dei discorsi del dopo-Tavecchio, e oggi è sostenuto dal commissario FigcArrivato al confronto con la Lega Pro, ieri a Roma, il progetto da introdurre nel 2018-'19 è stato rinviato. Come minimo di una stagione, ovvero alper la (ovvia) resistenza dei club diche si vedrebbero svuotare le già magre casse societarie con la mancata valorizzazione dei giovani che i grandi club mandano nelle società di provincia, per poi riprenderli -se riescono a emergere- versando il premio, appunto, di. Senza un adeguato, e preventivo, indennizzo, la Lega Pro non può dare il consenso.Fabbricini ne ha preso atto, e assieme al presidente Lega Proha deciso di soprassedere e riprendere la discussione più avanti. Dicono che il confronto sia stato comunque positivo.

Un bene o un male, il rinvio? Il modello che piace -non si sa quanto ripetibile- è quello spagnolo. Con i grandi club (Barcellona e Real per intenderci) che nelle loro squadre-B (che militano nel campionato di seconda divisione, com'è la nostra Serie B) vedono crescere e affermarsi i loro giovani (l'esempio più eclatante, Lionel Messi). Ha spiegato Guardiola: "Le squadre B in Spagna affrontano, coi loro giovani, avversari di esperienza, che hanno anche 28-30 anni, si gioca in stadi con 40 mila spettatori e c'è tutto quello che serve per imparare".

Ora, in Inghilterra, Guardiola non è soddisfatto del modello inglese delle squadre B, non così competitivo come quello spagnolo. Le squadra B ci sono anche in Francia e Germania, con modalità comunque differenti rispetto a quelle spagnole.

Ora appuntamento al 29 marzo, quando Fabbricini incontrerà le componenti di tuto il calcio italiano per avviare la riforma dei campionati, passo necessario e strategico per il futuro. Anche delle squadre B.