Stadio-Roma. La Raggi a Totti: "Francesco, ti aspettiamo"

6 febbraio 2017

"Caro Francesco Totti ci stiamo lavorando. #Famostostadio nel rispetto delle regole. Ti aspettiamo in Campidoglio per parlarne". Così in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi replicando la tweet di Totti. E' la notizia del giorno. Un invito del Sindaco al Capitano. Roma, il Pallone. E lo Stadio, il nuovo stadio. Il segno della svolta.



I tempi (stretti) per una decisione se farlo o non farlo (lo stadio, appunto) alimentano quotidiani appelli e mozioni e quant'altro, dal sommario no del Campidoglio della scorsa settimana, ai ni successivi, fino all'appello-tivu improvvisato da Spalletti e spalleggiato dal teewt di Totti per dire quello che -ovviamente- pensano. Oggi è un altro giorno e dal Movimento Cinque Stelle, anticipando di poco l'appello di Virginia Raggi, sono arrivate le parole del capogruppo, Paolo Ferrara. "L'invito di Spalletti e Totti a realizzare lo stadio della Roma? Noi stiamo continuando a lavorare per cercare una soluzione. Questa maggioranza ha voglia di esaminare tutte le proposte".

Poi tocca al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, su Twitter rispondendo: "Vedo che sullo Stadio il Comune sta

cambiando idea. Se è così, entro il 3 marzo produca atti ufficiali".