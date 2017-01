Serie B: urlo Salernitana, piegato lo Spezia

22 gennaio 2017

Nel posticipo della 22esima giornata di Serie B la Salernitana vince la seconda gara consecutiva battendo 1-0 lo Spezia all'Arechi. Grazie al gol di Coda siglato allo scadere del primo tempo, la squadra di Bollini compie un ulteriore passo in avanti portandosi in classifica a 27 punti, +3 sulla zona playout. I liguri allenati da Di Carlo, reduci dall'eliminazione in Coppa Italia per mano del Napoli, restano fermi a quota 28.