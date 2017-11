Serie A, anticipi e posticipi da Natale alla Befana

7 novembre 2017

La Lega ha comunicato gli anticipi e posticipi delle giornate 18 e 19 e della prima e seconda giornata di ritorno. Per i turni natalizi, in programma il 22-23 dicembre, il 29-30 dicembre e il 5-6 gennaio, l'attesa era soprattuto per Juve-Roma che sarà il posticipo serale della 18ª giornata e si giocherà sabato 23 alle 20.45. Sabato 30 dicembre in campo Fiorentina-Milan e Inter-Lazio, Cagliari-Juventus chiude la giornata dell'Epifania, mentre domenica 21 gennaio alle 20.45 ci sarà Inter-Roma. Questi tutti gli anticipi e posticipi: