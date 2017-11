Russia 2018: tutte le nazionali già qualificate

13 novembre 2017

Sono 28 le nazionali già ufficialmente qualificate per il prossimo Mondiale, che scatterà il 14 giugno e si concluderà il 15 luglio. Il sorteggio della fase a gironi e del tabellone di Russia 2018 si svolgerà venerdì 1 dicembre a Mosca. Le 32 nazionali partecipanti saranno divise, in base al ranking Fifa, in quattro fasce composte da otto squadre ciascuna: da lì si andranno poi a comporre gli otto gironi.