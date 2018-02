Pochettino: "La Juve è un esempio da seguire: non c'è confronto con noi"

12 febbraio 2018

Mauricio Pochettino non ha dubbi, la Juventus per il suo Tottenham non può che essere un esempio da seguire. "La Juve è eccezionale, non si possono fare confronti tra noi e loro perché hanno una storia in cui hanno vinto tutto", ha spiegato il tecnico degli Spurs in conferenza stampa alla vigilia del match con i bianconeri, andata degli ottavi di Champions League.



"Arrivano da due finali di Champions in tre anni, noi siamo squadra giovane e stiamo ancora crescendo pure a livello strutturale. Il nostro sogno è di raggiungere il livello della Juventus, vogliamo diventare competitivi quanto loro", ha dichiarato.