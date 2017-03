Mazzone, gli auguri di Totti: "Mi hai fatto crescere come uomo e come calciatore"

19 marzo 2017

Anche Francesco Totti si è aggiunto al coro di auguri per gli 80 anni di Mazzone. "Mister, ci siamo conosciuti che avevo 16 anni, ero un ragazzino! Mi hai fatto crescere come uomo e come calciatore. Mi hai difeso, mi hai spronato e mi hai fatto tenere la testa sulle spalle ad un'età difficile. Chissà come sarebbero andate la mia carriera e la mia vita se non ci fossi stato tu... Auguri per i tuoi "primi" 80 anni", ha scritto su Facebook.