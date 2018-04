Martina: "Dzeko segna tanti gol perché è un fenomeno"

19 ottobre 2017

Silvano, procuratore sportivo molto vicino a Edin, parla a 4-4-2: “Dzeko trascinatore della Roma? E’ un momento molto favorevole per lui che sta ripetendo una stagione strepitosa come la scorsa. Ma il discorso è semplice, è un grande giocatore ed è normale quello che sta facendo. Anche il primo anno era partito bene, poi la squadra è entrata in crisi e non l’ha supportato a dovere e lui ha bisogno della squadra, non è un attaccante che salta tre giocatori e va a segnare. Il primo anno è stato negativo se lo paragoniamo a queste due ultime stagioni ma non aveva fatto così male".Questo è ilDzeko della carriera? "Non lo so, so solo che èalla Roma ed è legato alla città. E’ venuto in Italia e alla Roma perché gli piaceva l’idea di vincere qui con questa maglia. L’importante è essere competitivi anche perché alla fine solo una squadra vince ma arrivare secondi non vuol dire aver fallito. La Roma è un grande gruppo, poi ci sono altre realtà in Italia che possono vincere il campionato. La Serie A non è così mediocre come si vuol far credere, forse è inferiore solo al campionato spagnolo: in Italia si gioca ancora un calcio importante e stiamo tornando competitivi come negli anni passati".La crescita di Dzeko ha contribuito alla crescita della squadra? "La Roma ha grandi giocatori al di là di Edin, ha uno dei reparti mediani migliori in assoluto. Vincere in Italia è difficile, negli ultimi due anni ha fatto il massimo, ha incontrato una Juve praticamente imbattibile".Poi una battuta sulla(Matrtina è il procuratore di Buffon. La Juventussì in crisi? "No, perché non è la prima volta che la Juve non parte benissimo. Se avesse segnato i due rigori nelle ultime due gare sarebbe stata a due punti dal Napoli e sarebbe tutto nella norma. E’ al vertice da sei anni, ci possono stare dei cali ma sono convinto che resti la più forte del nostro campionato”.