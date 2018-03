Juve-Udinese, Allegri in conferenza: "Snodo importante, qualcuno riposerà"

10 marzo 2018

Dopo il successo di Londra con il Tottenham e il passaggio ai quarti di Champions League, i bianconeri si rituffano nel campionato. Tre partite in sette giorni: prima dell'Atalanta in casa e della trasferta di sabato con la Spal, c'è l'Udinese allo Stadium. Allegri in conferenza: "Uno snodo importante. Qualcuno riposerà. Mandzukic è recuperato ma non so se parte dall'inizio. Per Cuadrado e Bernardeschi attendiamo gli ultimi esami".

LE PAROLE DI ALLEGRI

Stanno tutti bene a parte Cuadrado e Bernardeschi. Cuadrado oggi fa una visita in Germania, Bernardeschi lunedì ha una risonanza. Dopo comincerà a rinforzare la gamba e tra 20 giorni sapremo se potrà allenarsi o se dovrà operarsiHo poco da dire. E' abitudine dei nostri dirigenti venire nel nostro spogliatoio a fine primo tempo. L'arbitro di Londra comunque ha fatto una buona garaDobbiamo pensare a vincere con l'Udinese. Sono una squadra fisica, sono terzi per falli commessi, sono aggressivi. Noi veniamo da un po' di fatiche. Per questo ci sarà qualche cambio. Siamo ancora secondi e abbiamo tre partite importanti ma non decisive. Il Napoli è ancora avanti. Serve anche l'aiuto dei tifosi in questo momentoDe Sciglio e Asamoah saranno terzini, in porta c'è Szczęsny. Il resto deve ancora deciderloSì, Mario è recuperato. Può partire dall'inizio ma devo ancora valutareNoi dobbiamo solo sfidare noi stessi, l'ho già detto più volte. Dopo sei scudetti di fila sfidi soprattutto te stesso. Il Napoli sta facendo una stagione super. Gli resta il campionato.Higuain si era già consacrato. A Wembley hanno fatto tutti bene, ma la strada è ancora lungaSta bene, ha anche fatto una partita a tutto campo dopo Londra. Sarà utile in questo finale di stagione. Una partita intera nelle gambe comunque non ce l'ha ancora

Sarri sta cercando alibi?

Non lo so, non conosco le sue strategie



Quanto sono importanti i senatori?

Sono dei calciatori meravigliosi. Da Buffon a Chiellini, da Barzagli a Marchisio: sono importantissimi per la continua crescita della Juventus



Tio piarebbe se ci fosse la Var anche in Champions?

Decidono gli organi competenti. Per noi è uguale: se c'è bene, se non c'è non c'è



Mandzukic, Dybala e Higuain possono giocare insieme nel tridente?

Dipende dalle caratteristiche dei centrocampisti. Ora abbiamo trovato anche Alex Sandro che è importante viste le assenze di Cuadrado e Bernardeschi. I cambi poi sono sempre fondamentali. Con l'Udinese non si scappa: bisogna vincere



Le finestre di mercato saranno ridotte, sei d'accordo?

Sì. Lo sapete, io avrei chiuso addirittura il 31 luglio. E' importante giocare con il mercato chiuso. Anche a gennaio andrà meglio



Tra Higuain e Dybala, chi ha più bisogno di riposare?

Ieri eravamo ancora un po' frastornati dopo il rientro da Londra. Oggi stanno bene tutti, vediamo cosa deciderò