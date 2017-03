Juve grandi numeri in Italia e in Europa. Buffon da record

20 marzo 2017

Negli ultimi 10 anni solo la Juve di Conte nella stagione 2013-14 è riuscita a fare meglio, con 2,68 (33-3-2). Quarta piazza per il Real Madrid, con 2,41 di media punti a partita (20 successi, 5 pareggi e 2 sconfitte); per il Barcellona , avversaria della Juve nei quarti di finale di Champions League, media di 2,25 con 19 vittorie su 28 partite (6 pareggi e 3 sconfitte). A Marassi contro la Sampdoria arrivano altri tre punti: tredici quelli conquistati dagli uomini di Allegri nelle ultime cinque trasferte di campionato, dopo che nelle precedenti cinque ne aveva conquistati sei. Match winner contro i blucerchiati è Cuadrado : quando segna il colombiano la Juve vince 1-0. E' successo anche a Lione in Champions League e con l'Inter in campionato. I numeri da record della Juve sono anche quelli di Gigi Buffon . Il portierone è ora il giocatore bianconero che in Serie A ha giocato più minuti in assoluto: 39.706 minuti giocati contro i 39.680 della leggenda Giampiero Boniperti . "Non è un punto di arrivo, io sposto avanti l'obiettivo...". Ora la sosta per la Nazionale, poi alla ripresa la doppia sfida con il Napoli in campionato e in Coppa Italia. Questa Juve cannibale non vuole più fermarsi.

LE STATISTICHE DI SAMPDORIA-JUVE

La Juventus è imbattuta nelle ultime 10 partite di campionato, in cui ha ottenuto nove vittorie e un pari.

La Juve ha guadagnato 13 punti nelle ultime cinque trasferte di campionato, dopo che nelle precedenti cinque ne aveva conquistati sei. Nemmeno un tiro per la Juventus nel secondo tempo: l’ultima volta che i bianconeri non avevano tentato nemmeno una conclusione nella seconda frazione in Serie A era stata nel marzo 2014 contro la Fiorentina.

La Sampdoria torna alla sconfitta dopo sette gare in cui aveva ottenuto cinque vittorie e due pari.

Juan Cuadrado ha segnato due gol di testa in Serie A, due degli ultimi cinque (l'altro contro la Fiorentina a dicembre 2015).

Primo assist in questo campionato per Kwadwo Asamoah: l'ultimo lo aveva fatto contro il Carpi a maggio 2016.

12 gol nei primi 15 minuti per la Juventus, il miglior attacco del campionato nel periodo in questione.

Gonzalo Higuain non ha trovato la rete per la quarta partita di fila, nonostante in questo campionato non abbia mai effettuato più tiri nello specchio rispetto ad oggi (quattro).

Tutte e tre le partite stagionali in cui Cuadrado ha segnato, sono finite 1-0