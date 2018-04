Italia, Di Biagio soddisfatto: "Grandissima gara, ora testa alla Spagna"

24 giugno 2017

Vittoria con la Germania e semifinali. L' Italia continua il suo cammino agli Europei Under 21 e Di Biagio è soddisfatto. "Stasera abbiamo fatto una grandissima partita e il nostro obiettivo era vincere 1-0 per poi vedere cosa poteva succedere", ha spiegato. "Così è stato, complimenti a questi ragazzi - ha aggiunto -. Ora dobbiamo pensare che non abbiamo fatto niente, c'è da migliorare e arrivare in fondo. Quindi testa alla Spagna ".

BERNARDESCHI: "SE GIOCHIAMO COL CUORE E' DURA PER TUTTI"

"L'emozione è tanta, io ho quando indosso questa maglia provo sempre qualcosa di speciale e particolare. Fare un gol così importante è veramente bellissimo". E' un Federico Bernardeschi felice ai microfoni di RaiSport. "Credo ci sia da fare tanti complimenti a questa squadra - ha proseguito - Con il cuore si va avanti, e non c'è niente da fare e non ci si smentisce mai. Ma ce lo meritavamo, e abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna, visto che la Danimarca ha vinto. La nostra è stata una grande partita. Questa squadra è un gruppo unito e lo ripeterò sempre: siamo così. Ma sappiamo di non aver fatto ancora niente. Ora c'è la Spagna, che è la squadra che ha impressionato di più in questo Europeo. Ma se questa Italia gioca con il cuore è dura per tutti. Sappiamo che è difficile, ma possiamo arrivare tanto in alto perché abbiamo lo spirito giusto".