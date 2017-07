Icardi, out da 70 giorni. Il ritorno? Con calma...

26 luglio 2017

Dal 17 maggio a oggi sono trascorsi 70 giorni. E 70 sono i giorni senza partite di Mauro Icardi. Proprio il 17 maggio era stato certificato il suo infortunio muscolare, tale da costringerlo a saltare le ultime due gare di campionato. Ha preso parte al raduno della Nazionale argentina all'inizio di giugno, felice di essere stato (finalmente) convocato, pur senza giocare, "ma sono felice -aveva detto-, dalla panchina ho assaporato la gioia di indossare la maglia della mia Nazionale". E da quanto è cominciata l'era-Spalletti, il 5 luglio, è rimasto lì, a curare per bene il suo malanno.



Normale che attorno a Maurito sia scattato il dovuto allarmismo, soprattutto negli ultimi giorni, visto che non ha giocato le prime due amichevoli vere dell'Inter in Cina (Schalke 04 e Lione), e ha continuato cure, terapie e allenamenti mirati. Verso Inter-Bayern di domani, Spalletti ha già fatto sapere che "Icardi continua il suo lavoro personalizzato, non giocherà contro il Bayern, non vogliamo rischiarlo per averlo pronto quando comincia la stagione".

Dibattiti e sospetti si sono moltiplicati, tanto più che all'infortunio di maggio era stato dato un valore, diciamo così, relativo: un malanno non banale, ma nemmeno tale da allungare a oltre due mesi la sua assenza dal rettangolo di gioco. Tant'è. E (forse) per allontanare questi sospetti, ieri Maurito si è allenato col gruppo e ha pure preso parte alla partitella. Allarme che cala, e che comunque rimane, visto che l'assenza da una partita vera, seppur amichevole, si allunga.