Europei Under 21: Portogallo eliminato, Spagna ok

23 giugno 2017

Il Portogallo ci prova ma non basta per restare in corsa per le semifinali degli Europei Under 21 . I lusitani battono 4-2 la Macedonia ma non è sufficiente per scavalcare la Slovacchia come migliore seconda (+3 contro +2 nella differenza visti gli stessi punti, 6). Nell'altra gara del girone C la Spagna , già sicura del primo posto, supera 1-0 la Serbia grazie alle rete del talento del Barcellona Denis Suarez al 38'.

Serviva una goleada, un successo con almeno 4 reti segnate e 3 di scarto per superare la Slovacchia e restare in corsa per il ruolo di migliore seconda per accedere alle semifinali degli Europei Under, ma il Portogallo non ce la fa. La selezione del ct Rui Jorge supera 4-2 la Macedonia nella terza e ultima giornata del girone A ma non è sufficiente. I lusitani partono forte, al 2' passano con Iè di testa e al 22' raddoppiano con un bel destro di Bruma, neo acquisto del Lipsia. Prima dell'intervallo la prima doccia fredda, col 2-1 dei macedoni di Bardhi. Nella ripresa il Portogallo torna a dominare e trova il 3-1 al 57' con Podence. Il gol ridà fiducia ai lusitani che però sprecano con Neves e Cancelo, e al 79' arriva l'incredibile rete di Markoski in contropiede che taglia definitivamente le gambe al Portogallo. Tardivo il 4-2 ancora di Bruma al 92', seguito dal rosso diretto a Diogo Jota.



Pura formalità per la Spagna che, già sicura del primo posto e del passaggio alle semifinali, batte 1-0 la Serbia col minimo sforzo. Gara con pochi sussulti, dominata dal possesso palla delle Furie Rosse che al 38' trovano il gol con Denis Duarez, talento del Barcellona, che realizza su assist di Odriozola. Prima dell'intervallo la Spagna sfiora il raddoppio con Soler, poi al 42' la Serbia resta in dieci per l'espulsione di Djurdjevic per doppio giallo. Nella ripresa la musica non cambia, la Serbia non c'è e la Spagna sfiora il 2-0 con Suarez al 66' e con Borja Mayoral all'83'.