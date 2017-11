Eder: "Peccato non aver vinto, ma è un punto prezioso"

5 novembre 2017

Una domenica un po' così, per Eder. Tre giorni fa ha siglato il rinnovo del contratto, un atto di fiducia da parte del club, contratto allungato fino al 30 giugno 2021, quando avrà 35 anni. E oggi, a San Siro, ha firmato il gol del pareggio, epilogo dolce-amaro per i nerazzurri che sognavano -si sa- i tre punti per continuare a cavalcare l'onda.



"A volte -dice Eder- non si riesce a vincere e quando è così vale la pena dire: meglio non perdere. Abbiamo raggiunto l'1-1, alla fine è un punto prezioso anche se tutti ci si aspettava di più, ovvero di vincere. Il mio gol? Beh, sono contento, ma sarei stato molto più contento se non avessi segnato e l'Inter avesse vinto. I tre punti sono più importanti della gioia personale. Comunque è andata così".

Cosa è mancato all'Inter di oggi? "Nel primo tempo non siamo andati al massimo, meglio nella ripresa, ma ci siamo trovato sotto di un gol e quando è così soffri, è inevitabile. Abbiamo avuto l'occasione di fare due gol, la traversa di Vecino alla fine. Abbiamo dato tutto, ci siamo impegnati fino all'ultimo secondo, è andata così e ora pensiamo alla prossima partita e alla prossima vittoria".