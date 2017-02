Dybala: "La mano ad Allegri? Non farò più un errore così"

15 febbraio 2017

Tra presente e futuro, Paulo Dybala racconta quel che lo aspetta nel nuovo format-Juve, a trazione-attaccanti che più non si può. Compreso (soprattutto) quel piccolo-grande tormento che è il suo contratto, lontano dalle lusinghe dei potenti d' Europa e che rimane ancora a una potenza italiana d'Europa: appunto, la Juventus. Per arrivare all'accordo sul rinnovo del contratto , dice, "manca pochissimo. Siamo molto vicini, nei prossimi giorni il mio procuratore sarà in Italia per parlare delle ultime cose con Marotta ". "Ci metteremo d'accordo - ha aggiunto Dybala - da parte nostra c'è disponibilità".

Il nuovo modulo penalizza Dybala cannoniere? "Il gol mi manca, ma sono tranquillo: sto giocando bene, con il nuovo modulo devo andare più indietro a cercare la palla e provare l'imbucata per gli attaccanti. Ma ho avuto anche le occasioni di segnare io: con Inter e Crotone ho avuto un po' di sfortuna".

Fra due giorni la partita contro il Palermo, sua prima squadra italiana. "Il ricordo più bello è stata la festa con la gente per il ritorno in serie A e adesso sono concentrato proprio sulla mia ex squadra, lo siamo tutti alla Juve, poi staccheremo la spina sul campionato e attaccheremo quella della Champions".

E poi: "Le 19 sostituzioni di Del Piero? Sì, me l'hanno detto. Magari sarò io a chiedere di essere sostituito adesso, perché qui è difficile battere i record relativi a presenze e a gol... quindi, se continuo ad essere sostituito, almeno batterò questo". Quanto alla mancata stretta di mano ad Allegri, quella "è stata un errore, da non ripetere".