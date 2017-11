Chievo-Napoli 0-0: Sarri paga l'effetto-City, pareggio giusto

LA PARTITA

Le fatiche e gli umori dopo il 2-4 col City sono "ferite" da rimarginare per il Napoli. E la trasferta di Chievo-Verona è un rischio da calcolare, compresi il ko di lungo termine di Ghoulam (c'è Mario Rui al suo posto) e il forfeit di Reina (c'è Sepe). Nove titolarissimi su undici, per un Napoli che corre con gli obbighi di sempre (vincere) e qualcosa da rimediare perché le scorie di Champions -mica è una novità- alla lunga fanno soffrire.

E il primo tempo degli azzurri di Sarri è scritto proprio così, con lo 0-0 specchio fedele di una prestazione senza luci. Ritmo più lento del solito, fraseggi "sporcati" con minimi errori di misura, ma comunque errori, quasi mai una conclusione degna di nota, fatto salvo un diagonale di Callejon al 23', uscito di un niente, la fatica a liberarsi dalle marcature di un Chievo attento, e mai in ansia quando deve uscire dalla sua area palla al piede, segno che pure in zona pressing al Napoli non riescono le cose che di solito fa. Appunto, le fatiche e gli umori di Champions.

L'esito di mezza partita è anche una quasi palla gol del Chievo al 18', con Gamberini a un passo dalla deviazione vincente a tre metri dalla linea di porta, ma se uno volesse capire le stoffa di Sepe non è certo questo primo tempo che può dare un'idea: ci sono soltanto palloni da giocare per retropassaggi dei suoi.

Ripresa. Copione identico, non si cambia la prospettiva di una partita che il Napoli vorrebbe vincere, ma senza le solite buone idee e le migliori energie, ribadiamo; e che il Chievo sa come non perdere, o comunque lo schema di difesa e ripartenze quando si può, e senza scoprirsi, è la parte che la squadra di Maran deve rispettare.

Sarri ricorre a un cambio obbligato, Maggio per Mario Rui a metà ripresa, cambio dettato dalla mancanza di ritmo-gara di Mario Rui: Maggio a destra e Hysaj a sinistra, come da copione. Poco dopo c'è Allan per Zielinski ormai a corto di fiato. Maran cerca con Meggiorini (al posto di Birsa) qualcosa di speciale in fase offensiva, al fianco di Inglese. Chissà mai.

I cambi non producono scosse evidenti, la trama del match resta la solita. Se vogliamo parlare di brividi in zona-gol, brividi si fa per dire, c'è un tiro da 60 (sessanta, sì) metri di Radovanovic al 15', che Sepe manda in angolo e sarebbe stato il gol del secolo. E un tiro cross di Mertens poco dopo, che Sorrentino devia. Ma sono quasi intrusioni nel tran tran di questo 0-0 che pare immutabile.

L'ultima chance di Sarri è Ounas, che rileva Callejon nel finale. Ma è un finale che offre un solo lampo di... azzurro giusto al 90' quando Insigne trova la palla-gol con un'idea delle sue e Sorrentino compie il prodigio. Lo 0-0 va agli archivi come il secondo pareggio del Napoli, dopo lo 0-0 con l'Inter, il primato che rimane tale e la Juventus ora a un punto. Al Chievo i complimenti dovuti: ci si era spellati le mani per lo 0-0 della squadra di Spalletti contro quella di Sarri. Dunque...