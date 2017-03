"Benvenuto al Cristiano Ronaldo Airport". "Ridicolo"

28 marzo 2017

"Benvenuti al Cristiano Ronaldo Airport". Sarà questo il messaggio che, da domani, i passeggeri in arrivo a Funchal-Madeira sentiranno risuonare negli altoparlanti dello scalo dell'arcipelago al largo del Marocco appartenente al Portogallo, che ha dato i natali al quattro volte Pallone d'Oro.



E proprio l'asso lusitano è atteso domani alla cerimonia d'inaugurazione, visto che la squadra campione d'Europa sarà impegnata stasera a Funchal, dove il fuoriclasse del Real è nato 32 anni fa, per un'amichevole contro la Svezia.

Così, dopo il museo dedicato alle sue imprese sportive, un complesso alberghiero e addirittura una statua in bronzo a grandezza naturale, ecco l'ennesimo riconoscimento per l'illustre concittadino che ha però scatenato anche una ridda di polemiche, con con molti politici che si sono opposti, inutilmente, all'idea.

"E' una sfida ai limiti del ridicolo" ha tuonato l'ex-segretario di stato socialista Francisco Seixas da Costa. Il governo centrale di Lisbona ha contestato che le autorità regionali abbiano la competenza per cambiare autonomamente il nome di un aeroporto. Il cambio di nome dello scalo di Funchal ha suscitato proteste e critiche anche via social e migliaia di firme, riferisce Mundo Deportivo, sono state raccolte per chiedere al parlamento di revocare l'iniziativa.