Calcio amarcord: il ritorno di Baggio a Firenze, rivivi Fiorentina-Juventus 1-0 del 1991

7 febbraio 2018

La stagione 1990/91 incoronerà Genova: sarà l'anno del primo scudetto blucerchiato, sarà l'anno di Gianluca Vialli capocannoniere della Serie A, ma la 28.esima giornata di quel campionato consegnerà alla storia un altro protagonista, Roberto Baggio. È il giorno del suo ritorno a Firenze con la maglia della Juventus e l'atmosfera è quella delle occasioni importanti. Grande accoglenza, applausi, impossibile per il giocatore non farsi condizionare. Così dopo il vantaggio della Fiorentina firmato da Fuser, quando l'arbitro Lo Bello assegna un rigore alla Juventus il Divin Codino si rifiuta di batterlo. De Agostini calcia al suo posto, ma sbaglia e nonostante i tentativi successivi il risultato finale non cambia con la vittoria finale della Fiorentina. Baggio a metà ripresa viene sostituito e uscendo dal campo raccoglie una sciarpa viola lanciata dagli spalti, altro gesto accompagnato da un mix di applausi e fischi.



