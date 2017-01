Serie A, la Roma passa con Dzeko: 1-0 con il Cagliari

LA PARTITA

Parte lenta la Roma. Ancor più di testa che di gambe: corre male e ragiona peggio. C'è un predominio netto - Szczesny non compie alcun intervento per tutti i primi 45 minuti, se non un'uscita bassa sui piedi di Borriello - ma ai giallorossi manca la lucidità per far male: la manovra si sviluppa bene fino al limite dell'area del Cagliari ma poi qui qualcosa si inceppa. Nainggolan e Perotti arrivano senza troppi problemi ai sedici metri poi l'ultimo passaggio per Dzeko o la conclusione diretta difettano di precisione in un caso e di potenza nell'altro.



E poi, appunto, Dzeko: troppo lento dopo soli setti minuti, troppo in affanno dopo altri quindici, tanto in affanno da regalare palla a Rafael, consegnando tra le mani del portiere dei sardi un assist al bacio di De Rossi. Insomma, un approccio più soft - molto più soft - rispetto a quanto ci si poteva immaginare, dopo il successo della Juve nel primo pomeriggio e quello del Napoli di ieri sera. Passano i minuti e cresce così il nervosismo per un gol che non arriva ma di riflesso cresce anche il Cagliari che nei primi sette minuti della ripresa mette due volte i brividi all'Olimpico: ci pensano prima Szczesny con una uscita sciagurata e poi Farias con una serpentina e successiva conclusione murata da Manolas.



La Roma sembra accusare ma dalle difficoltà ecco riemergere, improvvisamente, Dzeko che pescato da Rudiger si inventa il vantaggio. Dall'errore alla prodezza, è insomma sempre il bosniaco protagonista: 14esimo gol in campionato, 20esimo in stagione. Sbaglia tanto ma non segna certo poco. E la Roma, a questo punto, va. Tutto più semplice ora, girano meglio le gambe e gira meglio pure la testa: la manovra si fa più fluida, le occasioni crescono. Perotti, ancora Dzeko e Bruno Peres hanno la palla del raddoppio e della sicurezza anticipata. Rafael si supera, compie il miracolo su Nainggolan, viene graziato da Peres e poi è salvato dalla traversa che dice di no a Dzeko. Il Cagliari non c'è più, la Roma non replica ma chiude per la terza volta consecutiva sull'1-0. Va bene così, sono tre punti pesanti: Napoli staccato e Juve ancora a +1. L'ossessione spallettiana per la vittoria resta quanto mai attuale.