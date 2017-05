Serie A, Cagliari-Milan 2-1: Pisacane beffa Montella al 93'

LA PARTITA

Un gol nel recupero, un rigore sbagliato e un'espulsione. Il Milan chiude nel peggiore dei modi la stagione. Per Montella a Cagliari doveva essere una passerella per l'Europa e invece è andata in scena soltanto una brutta figura. Merito dei sardi, certo. Ma anche colpa dei rossoneri, che approcciano male la partita e non riescono a far valere la superiorità tecnica tornando a perdere col Cagliari dopo 19 anni. Per informazioni chiedere a Bacca e Paletta. Il primo si fa parare un rigore nel momento cruciale del match, il secondo invece si fa espellere dopo il pareggio di Lapadula. Due errori gravi, che segnano la gara e confermano il rendimento a sprazzi di un'annata complicata.



Complice il sole, il mare e la classifica, a Cagliari del resto c'è subito aria di vacanza e il campo conferma tutto. Con le marcature larghe, la prima palla buona ce l'ha Borriello, ma il suo colpo di testa finisce a lato. Anche se rimaneggiati, i sardi occupano bene il campo e mostrano un buon palleggio in uscita, trovando rapidamente le punte. Dopo cinque minuti di gioco, Farias ha spazio sulla sinistra e serve bene Ionita, che spara dal limite centrando la traversa. Un segnale forte e chiaro per Montella. Con tre uomini dietro a Borriello, del resto, i padroni di casa non danno punti di riferimento alla difesa rossonera, mandando in tilt Palletta & Co. Tra gli uomini di Montella i più ispirati sono Honda e Suso, ma Bacca è molto statico e la manovra rossonera non decolla. A ritmi bassi il Cagliari invece ha spazio e tempo per pensare. Sale in cattedra Borriello. Al 17' l'ex rossonero veste i panni del rifinitore e serve col contagiri a Joao Pedro la palla per il vantaggio. Un gol che concretizza la superiorità dei sardi e infiamma il match. Con l'aiuto della traversa, Crosta evita subito il pareggio di Bacca, poi tocca a Donnarumma rimediare alla giornata storta della difesa rossonera abbassando la saracinesca prima su Ionita e poi su Farias e Murru. Alla mezz'ora alzano bandiera bianca Suso e Murru, sostituiti da Ocampos e Miangue. In difficoltà, il Milan prova a cambiare assetto, allargando il gioco sulla destra. Negli ultimi trenta metri però i rossoneri hanno le idee poco chiare e la manovra si arena al limite. Dall'altra parte invece Joao Pedro e Borriello si trovano a meraviglia e, quando il Cagliari riparte, il Milan soffre.



Nella ripresa Montella fa entrare subito Lapadula e passa alla difesa a tre. A trazione anteriore, il Milan parte subito all'assalto. Ma è ancora il Cagliari a rendersi pericoloso sull'asse Joa Pedro-Farias. Con i rossoneri impegnati ad attaccare, i rossoblù scelgono di difendere bassi e appoggiarsi a Borriello per innescare il contropiede. Bacca spara a botta sicura, ma centra Lapadula. E' l'ennesimo segnale di un feeling mai sbocciato. Poi due rigori in dieci minuti spianano la strada per il pareggio rossonero. Il primo lo batte Bacca, ma Crosta lo para. Il secondo invece lo calcia Lapadula, che non sbaglia. Sull'1-1 Paletta poi falcia Han e si fa espellere per doppia ammonizione, vanificando tutto. In dieci, il Milan serra le linee a difesa del pareggio. Ma non basta. Montella fa entrare Zapata, ma nel recupero Donnarumma respinge male una punizione di Joao Pedro e Pisacane ne approfitta da due passi, segnando la rete del 2-1 finale. E' l'ultimo atto della stagione del Milan. A Cagliari le vacanze sono già iniziate. Ma per i rossoneri dureranno poco. C'è l'Europa che aspetta.