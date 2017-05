Serie A, Cagliari-Empoli 3-2: super Farias, i toscani ora tremano

LA PARTITA

L'Empoli si mette nei guai: la sconfitta di Cagliari riapre come non mai la lotta per non retrocedere con i toscani che ora hanno fallito tutte le possibilità di errore. E' solo uno il punto di vantaggio sul Crotone, che al momento sarebbe l'ultima a scendere in B. Empoli male per quasi tutta la gara, risvegliati dall'ingresso di Zajc che in 6 minuti ha prodotto un gol e un assist. ma l'assalto finale non ha portato un pareggio che non sarebbe stato giusto per quanto visto nei 90 minuti. E alla fine dei conti pesa come un macigno l'errore dagli 11 metri di Pucciarelli. Cagliari bello come il sole che ha illuminato la giornata in Sardegna, che alla fine ha rischiato e non ha chiusto una gara comunque dominata.



Il Cagliari doveva dimenticare la sconfitta di Napoli e riprendere a correre per migliorare la propria classifica: Rastelli cambia il modulo e disegna un 4-2-3-1 dove Farias, Pedro e Sau sono liberi di inventare alle spalle dell'insostituibile Borriello. All'Empoli servivano punti per allontanarsi dalle acque che il Crotone ha iniziato ad agitare nell'ultimo mese con un andamento da Champions che ha inguaiato i toscani. E Martusciello si è affidato a El Kaddouri trequartista dietro al tandem Pucciarelli-Thiam.



Guardando l'inizio della gara sembrerebbe che siano i padroni a dover cercare punti ad ogni costo: il Cagliari non è affatto arrendevole, pressa alto e la sblocca dopo soli 7 minuti con un lancio in profondità di Isla che pesca con precisione l'inserimento di Sau: tocco morbido sotto che beffa Skorupski e vale per l'attaccante il sesto centro stagionale in A. La fantasia che Rastelli ha voluto scatenare con l'11 iniziale offre immediati risultati con i sardi che trovano il raddoppio grazie a una gran giocata di Farias: dai e vai con Borriello in area e sesto gol in stagione anche per lui. I toscani fanno girare la palla ma non riescopno a trovare spazi: i tre davanti non si allargano a dovere, i centrocampisti sono lenti negli inserimenti, i terzini spingono poco e allora i sardi riescono a coprire bene senza correre grossi rischi. Diousse in mezzo al campo non offre la necessaria consistenza e la reazione empolese resta piuttosto spuntata. Anzi, le occasioni più pericolose sono quelle del cagliari con Farias e Tachtsidis vista la leggerezza della difesa toscana, mal supportata dalla copertura del centrocampo. Il micidiale contropiede portato avanti e finalizzato da Farias, che trova la personale doppietta poi dedicata alla mamma, è la giusta immagine di quanto visto in campo nella prima frazione: Cagliari micidiale in ripartenza e nelle giocate in verticale, Empoli imbrigliato, lento, arrendevole.





Il Cagliari è più determinato e aggressivo anche nella ripresa. E se l'Empoli fallisce la madre di tutte le occasioni per riaprire e ravvivare il match, la storia diventa impossibile da cambiare: il rigore causato da un tocco di mano di Murru (e che voleva calciare Thiam) viene fallito da Pucciarelli o meglio, parato da Rafael perché il tiro era angolato e il portiere, al terzo penalty neutralizzato, si conferma specialista del genere. E sul capovolgimento di fronte Sau non trova il poker per questione di centimetri. I toscani non hanno sussulti per buona parte del match ma d'improvviso la perla di Zajc riapre la gara: un gol-gioiello che è un lampo di luce e che risveglia l'Empoli per l'assalto finale, condotto più con disperazione che con capacità tecnica. E' sempre Zajc a inventare l'assit per il subentrato Maccarone: la gara impazzisce improvvisamente negli ultimi minuti con i sardi che sfiorano il poker e i toscani vicini alla clamorosa rimonta che, alla fine, non completano ed è sgiusto così eprché il match lo ha condotto, giocato e reso bello il Cagliari, distratto alla fine quando forse ha dato per sciontato di avere in tasca la vittoria. Le notizie che arrivano da Crotone rendono ancora più nera la giornata dell'Empoli. Il calendario offre motivi per sorridere ed essere ottimisti: la prestazione di oggi certamente no anche se la reazione finale, per quanto non supportata da gioco e idee, può essere vista come nota meno negativa..