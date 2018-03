Cagliari, ora Romagna prende la maglia numero 56. E' stato l'ultimo col 13

10 marzo 2018

Come comunicato dal Cagliari sul proprio sito ufficiale, Filippo Romagna proseguirà la stagione con la maglia numero 56. Non un cambiamento qualunque quello per il difensore centrale classe '97 visto che è stato proprio lui l'ultimo a indossare la casacca col 13. Come noto, il Cagliari assieme alla Fiorentina ha deciso di ritirare la maglia numero 13 in ricordo di Davide Astori. Da qui la scelta del nuovo numero per Romagna.