Serie A: la Lazio liquida 5-1 il Benevento

LA PARTITA

Poco più di un allenamento. La Lazio al Vigorito ci ha messo solo 24' per archiviare la pratica Benevento. Troppo ampio il divario tra le due squadre, impossibile pensare a una partita vera. Uno show quasi imbarazzante per la Serie A, quello visto nel primo tempo. La squadra di Inzaghi ha fatto il suo e, in men che non si dica, si è ritrovata in vantaggio. Folle la retroguardia dei padroni di casa che, con la difesa a zona, ha lasciato Immobile tutto solo in area su calcio d'angolo. Un gioco da ragazzi servire la palla a Bastos per il gol biancoceleste. Incosistenti i primi 45 minuti della squadra di De Zerbi che si è consegnata all'avversario. Ne ha approfittato il bomber Ciro per salire in cattedra e aggiornare i suoi numeri record. Taglio su passaggio di Milinkovic-Savic e gol al 13'. Una rete molto importante a livello personale perché gli permette di balzare in testa alla classifica della Scarpa d'Oro e allungare in quella dei marcatori di Serie A. Sono quattordici in undici partite, media da stropicciarsi gli occhi. Tutto vero. Bomber moderno e utilissimo anche in fase di copertura e impostazione. Bello anche l'assist per il 3-0 di Marusic. Praticamente match perfetto di Immobile che si è messo alle spalle i tre legni colpiti mercoledì scorso a Bologna. Nessuna voglia di riposare e in campo per tutti i 90'. Primo tempo chiuso in bellezza per la Lazio.



Nel secondo, invece, ecco la reazione d'orgoglio del Benevento, quasi inaspettata. Le Streghe, magari sentendo la magia di Halloween, si sono date un tono. Con l'ingresso di Ciciretti, misteriosamente tenuto da De Zerbi in panchina, i padroni di casa hanno dato filo da torcere a una Lazio già con la testa all'impegno di Europa League contro il Nizza. Il fantasista ha portato vivacità e ha dato il là al gol della bandiera (dire della speranza sarebbe parecchio azzardato) di Lazaar al 55'. Un segnale d'autostima importante per il futuro, anche se la maglia nera (portafortuna lo scorso anno) non ha dato i risultati sperati. Troppo poco, invece, per impensierire la Lazio che nel finale ha chiuso definitivamente i conti grazie all'ingresso di Nani. Il portoghese ex Manchester United ha messo a disposizione la sua classe regalando a Parolo il gol del 4-1 e poi ha fatto tutto da solo per la prima marcatura in biancoceleste.



Continua il volo della Lazio di Inzaghi che ha provato anche qualche esperimento tattico con Caicedo affiancato a Immobile, una variante del 3-5-2. Juventus agganciata a quota 28 punti.