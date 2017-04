Serie A: la Juventus sfida l'Atalanta, aria d'Europa

28 aprile 2017

Big match all’Atleti Azzurri d’Italia. L’Atalanta ospita la Juventus di Allegri, che vuole vincere e tentare l’allungo in classifica sulla Roma, impegnata nel derby con la Lazio. Ai bianconeri servono 8 punti per vincere il sesto scudetto consecutivo. Gli uomini di Gasperini, invece, vogliono mantenere il vantaggio di 5 punti sul Milan e i 7 sull’Inter, sperando in un passo falso dei biancocelesti per portarsi al quarto posto.



Sfida difficile, quella che attenderà la Juventus nell’anticipo della 34a giornata. Gli uomini di Allegri, infatti, saranno di scena a Bergamo contro la super Atalanta di Gasperini. I bianconeri arrivano a questa sfida forti del primo posto con 83 punti e del +8 sulla Roma. La Juventus vuole approfittare del derby della Capitale per conservare, e magari aumentare, il margine di distacco, consapevoli del fatto che basteranno 8 punti in 5 giornate per confermarsi per la sesta volta consecutiva campioni d’Italia.



All’Atleti Azzurri d’Italia, però, non sarà facile. Contro, infatti, si ritroveranno l’Atalanta di Gasperini, quinta in classifica e a -1 dal quarto posto. I bergamaschi sono davvero vicini all’Europa, grazie al +5 sul Milan e al +7 sull’Inter, e anch’essi vorranno approfittare del risultato di Roma-Lazio per cercare di scavalcare i biancocelesti e raggiungere quota 66 punti.



C’è un dato, però, che fa sorridere la Juventus: i bianconeri hanno vinto le ultime nove partite di fila disputate all’Atleti Azzurri d’Italia. Dal 30 gennaio 2005, giorno in cui gli uomini di Capello si imposero per 2-1, fino al 6 marzo 2016, ultimo precedente terminato 0-2, i bianconeri hanno solamente vinto. Si insegue, quindi, la decima vittoria di fila. I nerazzurri, invece, cercano una vittoria che manca dal 2-1 del 3 febbraio 2001.