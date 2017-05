Serie A: finisce 1-1 tra Udinese e Atalanta

7 maggio 2017

LA PARTITA

Assenze importanti a centrocampo per l'Atalanta, che deve fare a meno dell'infortunato Kessie e degli squalificati Freuler e Conti. Gasperini manda in campo dal 1' Raimondi e Grassi a fare reparto con Cristante e Spinazzola. Petagna torna titolare in attacco al fianco di Gomez dopo la panchina contro la Juve. Nell'Udinese Delneri schiera per la prima volta Balic in mediana. C'è Adnan sul versante sinistro di difesa; Perica in avanti con Zapata. Gara equilibrata quella del primo tempo del Friuli. Partenza sprint dell'Atalanta, con un doppio tentativo di Gomez - il primo respinto dalla difesa, il secondo parato da Karnezis. La replica dei padroni di casa con De Paul che impegna severamente Berisha direttamente da angolo. Al 12' occasionissima per l'Atalanta, con Adnan che salva sulla linea la ribattuta di Petagna su conclusione di Gomez. E ancora Petagna dribbla due difensori e calcia in porta, palla deviata in angolo. L'attaccante numero 29 di Gasperini è carico: vuole il gol che manca da fine gennaio. Ospiti più pericolosi ma la manovra dei bergamaschi non è fluida come al solito. All'Udinese imbriglia bene il gioco degli avversari. La gara riesce a sbloccarsi a favore dell'Atalanta su palla inattiva: è il 41' quando Gomez batte un angolo e Cristante infila di testa sul primo palo scavalcando Karnezis. E tre minuti dopo Spinazzola va vicino al raddoppio.



Cambia Gasperini a inizio ripresa. Dentro D'Alessandro per Raimondi. Tutto invariato nell'Udinese. Passano 8' e i padroni di casa trovano il gol del pareggio con tap-in di Perica su respinta di Berisha. Altro cambio per l'Atalanta: dentro Bastoni per Kurtic. Danilo manda di testa sull'esterno della rete, dando l'illusione del gol al pubblico sugli spalti. Entra Mounier per un Gomez acciaccato. Spinge l'Udinese, con l'Atalanta che è statica fatica a portarsi in attacco. In campo Thereau per Zapata ed Ewandro per Perica. Ma i bianconeri non riescono a sfondare. E la banda Gasperini torna a Bergamo con un altro punto sulla strada che porta all'Europa.