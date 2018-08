Atalanta, Gasperini: "Vogliamo i gironi, siamo pronti"

22/08/2018

"Ci alleniamo da inizio luglio - continua il tecnico - Siamo arrivati al momento decisivo, per noi è l'obiettivo principale". Nel corso della confernza stampa Gasperini ha anche commentato le dichiarazioni dell'agente di Cornelius che lo aveva definito un "ostaggio del club": "Ho un ottimo rapporto con lui, è un ragazzo straordinario, con me si è sempre comportato bene. Sono un po' rammaricato e dispiaciuto, cerco di lavorare con lo staff di far rendere al meglio i calciatori. Mi dispiace essere tirato in ballo, non conosco il suo procuratore, perché il calciatore vuole andare via. Qualcuno parla a mio nome, in modo sbagliato. Spero che possa fare bene". E ancora: "Gomez? Non credo sia l'unica cosa buona, c'è un complesso di squadra e di individualità che sta facendo bene. Il Papu è in una condizione straordinaria, è quello che determina il gol e l'assist". Ancora su Pasalic: "Non è un caso che è del Chelsea e da giovanissimo è stato in prestito in club di grandissimo valore. Spero che con noi possa evolvere come calciatore: s'è inserito molto velocemente, ha avuto un impatto anche più immediato rispetto a un altro nuovo come Zapata".



Su Barrow e Zapata e la scelta della prima punta da affiancare al Papu Gomez: "Non è mia intenzione alternarli partita dopo partita: ho la fortuna di avere due giocatori del genere davanti e valuto chi sta meglio e le caratteristiche dell'avversario per schierare uno o l'altro dall'inizio. Non esiste nemmeno una staffetta obbligata durante la partita".