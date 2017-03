Atalanta, Gasperini: "Una lezione dura che ci servirà"

12 marzo 2017

Onere all'Inter. Gasperini si inchina alla superiorità dell'avversario dopo la batosta di San Siro: " L’Inter ha fatto una grandissima partita , sotto tutti gli aspetti. Di solito siamo più attenti, specialmente sulle palle inattive dove abbiamo concesso tanto. È una lezione che ci servirà, l' Atalanta deve reagire subito e ripartire nel modo migliore: mancano dieci partite e non possiamo permetterci di sciupare quanto di buono fatto finora".

"Oggi abbiamo incontrato una grande squadra" ha continuato Gasperini. "I nerazzurri andavano via con grande velocità e con grande tecnica, ma dal punto di vista dell’attenzione dovevamo essere all’altezza. Devo essere sincero e i pochi punti di classifica che ci sono tra noi e loro non sono veritieri: o abbiamo fatto qualcosa di straordinario noi, oppure loro hanno fatto meno delle aspettative, perché oggi mi hanno davvero impressionato. Il rigore sul mani di D’Ambrosio? È ininfluente: se c’era andava dato, ma non penso che avrebbe cambiato il risultato finale”.