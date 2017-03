Italia, Ventura: "Se andremo in Russia, saremo una sorpresa"

28 marzo 2017

E' un Gian Piero Ventura contento quello che torna da Amestrdam. "In palio c'erano due cose e le abbiamo centrate. Innanzitutto, l'immagine che stiamo cercando di esportare. Poi lo spirito di squadra, la necessità di giocare appena possibile e di lottare quando era necessario. Ora sarebbe bello andare in Russia, ma ci si va solo attraverso il lavoro e un gruppo che sta nascendo. Sono convinto che lì saremo la sorpresa del Mondiale", ha detto.

"I quattro debuttanti di oggi? Si va attraverso il lavoro e il campo. La prova di Verratti? Tutto è figlio di quello che noi produciamo. Credo che abbia fatto un'altra partita di spessore, diversa rispetto a quella contro l'Albania, ma comunque di spessore", ha aggiunto. Si parla anche dell'inizio del prossimo campionato, che la Figc vorrebbe per il 13 agosto: "Siamo di fronte ad una scelta: o prendiamo la strada della costruzione, per rendere la Nazionale più competitiva, o ci affidiamo solo alla buona sorte e alla casualità. Non conta una data, il discorso è più ampio. Tanto per fare un esempio, nell'anno dopo il Mondiale la Germania comincia il campionato a fine agosto, mentre l'anno prima inizia il 10 agosto e l'anno dell'Europeo il 12. Perché? Perché vogliono vincere. E' un segnale di quanto la federazione sia forte".