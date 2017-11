Italia, Ventura convoca Jorginho per i playoff Mondiali

4 novembre 2017

Una sorpresa sulla strada per Russia 2018 . Ventura ha convocato Jorginho per i playoff contro la Svezia . Il centrocampista del Napoli torna in azzurro dopo le due amichevoli nel 2016 sotto la guida Conte. Il ct dell' Italia ha inserito nella lista anche Zaza che sta facendo benissimo con la Svezia e Florenzi pienamente recuperato dall'infortunio. In attacco anche Belotti, Immobile, Eder e Gabbiadini.

Giampiero Ventura si affida agli uomini più in forma e così ha deciso di convocare anche Jorginho che sta facendo molto bene con il Napoli. L'italo-brasiliano, fin qui snobbato sotto la gestione del ct, torna a Coverciano dopo l'esperienza con Conte che lo fece debuttare contro la Spagna. Per lui due amichevoli in azzurro a marzo e maggio 2016.

Torna a vestire azzurro anche Simone Zaza, impossibile non chiamarlo visto l'ottimo momento con il Valencia. Mancava giusto da un anno in azzurro. L'ex Juve è probabilmente l'attaccante più in forma, mentre verranno valutate le condizioni fisiche di Immobile e Belotti.

A centrocampo confermato Gagliardini con De Rossi, Verratti e Parolo. E c'è anche il ritorno di Florenzi.<