Italia, una gaffe... Mondiale

18 novembre 2017

D'accordo, noi ci eravamo spinti un pelo in là e avevamo già prenotato l'albergo . Anche in Russia, però, evidentemente nessuno aveva messo in conto la possibilità, magari remota, che l'Italia non si qualificasse per i Mondiali. Fatto sta che in questi giorni non può non far sorridere - amaramente - un poster che si incontra passeggiando per le vie di Mosca. Una pubblicità, niente di più, dei sorteggi del prossimo 1 dicembre. Niente di strano, se non fosse che la foto della nostra Nazionale campione del Mondo nel 2006 e la scritta "Arrivano le stelle" è oggi più che mai... inadeguata. Una gaffe comprensibile cui in Russia non hanno fin qui rimediato. E d'altronde non siamo in fondo noi italiani ad aver sbagliato tutto?