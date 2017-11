Russia 2018: la Danimarca nell'hotel prenotato dall'Italia

17 novembre 2017

Nella stanza di Insigne... Eriksen. È una storia di hotel, prenotazioni, previsioni maldestre ma anche ovvia, e necessaria, progettazione. Fatto sta che in Russia, scrivono, c'era già un albergo prenotato per la nostra nazionale. E che ora in quell'alberto ci dormirà - forse - la Danimarca. Per buona pace, pensiamo, del proprietario della struttura, facilmente immaginabile con sciarpetta tricolore e bottiglia in fresco, durante i lunghissimi, e sufficientemente pietosi, 90' di Italia-Svezia. Lui, l'albergatore, cadrà in piedi. Le stanze prenotate saranno banalmente riservate ad altri. Per noi, ma questo lo sappiamo, la Russia resterà una chimera. E una pagina stracciata dentro il libro della nostra storia.