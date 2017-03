Italia, senti Meret: "Pronto alla rivalità con Donnarumma"

22 marzo 2017

Gigio Donnarumma e Alex Meret, entrambi giovanissimi, entrambi portieri e tutti e due in Nazionale agli ordini di Ventura. Se il rossonero è ormai titolare in Serie A, Meret sta confermando le sue doti in Serie B: "Sono pronto alla rivalità con Donnarumma - ha spiegato il portiere della Spal -. Non ho ancora dimostrato quanto Donnarumma, ma sono un portiere abbastanza completo. Devo migliorare". L'Italia del futuro è in buone mani.