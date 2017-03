Italia, prima chiamata per Meret, Spinazzola, D'Ambrosio e Verdi

18 marzo 2017

Sono il portiere Alex Meret (Spal), i difensori Leonardo Spinazzola (Atalanta) e Danilo D’Ambrosio (Inter) e l'esterno Simone Verdi (Bologna) le novità tra i 27 giocatori convocati dal ct Ventura per il doppio impegno di fine marzo della Nazionale. C'è anche Gabbiadini. Venerdì a Palermo l'Italia affronterà l'Albania in un match valido per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018, mentre martedì ad Amsterdam è in programma un'amichevole con l'Olanda.