Italia-Albania 2-0: De Rossi e Immobile firmano la vittoria

LA PARTITA

Tre punti importanti con il minimo sforzo. L'Italia di Ventura, alla prima vittoria interna da ct, ha superato 2-0 l'Albania di De Biasi confermando il duello a distanza con la Spagna per un primato condiviso verso Russia 2018. Dopo un inizio spaesato, gli Azzurri hanno preso in mano il match conducendolo con autorità e limitando al minimo le sofferenze fino al fischio finale. Di De Rossi su rigore e Immobile le reti che valgono tre punti e che danno certezze al nuovo corso con il 4-2-4 voluto dal commissario tecnico. Per l'Albania uno stop che chiude le speranze mondiali, sporcato ulteriormente da una minoranza di ultras capaci di far sospendere la partita una decina di minuti per un fitto lancio di fumogeni e petardi.



Palermo si conferma un fortino per l'Italia che al Barbera ha raccolto solo vittorie (questa è la sesta), portando a cinquantacinque la serie positiva di partite senza sconfitte nelle qualificazioni ai mondiali. Il quarantunesimo successo di questa serie è arrivato contro l'Albania, scesa in campo aggressiva per soprendere nei primi istanti la retroguardia azzurra, ma poi troppo attendista per poter sperare nel colpaccio esterno. All'occasione di Cikalleshi dopo pochi secondi di gara, bravo a soprendere Barzagli, ha fatto seguito un solo altro tentativo firmato Roshi, ma bloccato da Buffon. Per il resto poca roba, anche dopo il quasi immediato vantaggio dell'Italia su calcio di rigore, concesso per fallo di Basha su Belotti e trasformato da De Rossi. Avanti di un gol e con un avversario rintanato in 4-5-1 privo di spunti, l'Italia non ha accelerato per tutto il primo tempo, crogiolandosi in un palleggio sterile e incapace di liberare all'uno contro uno Insigne e Candreva sugli esterni. I pericoli per Strakosha sono arrivati dai corner, con il portiere della Lazio bravo a negare a Belotti la gioia del gol a fine primo tempo.



Nella ripresa il dominio italiano si è consolidato con Verratti in cattedra a dettare i tempi di gioco alla squadra. Dopo i dieci minuti di stop per via del lancio di fumogeni e petardi dal settore ospiti, il regista del Psg ha preso in mano i tempi offensivi smistando palloni sulle due corsie laterali, palleggiando con sicurezza al fianco di De Rossi. L'asse migliore è stato trovato con Candreva, con l'interista chiuso due volte in buona posizione, ma l'azione del raddoppio arriva al 71' con un cross perfetto di Zappacosta capitalizzato di testa da Immobile con l'aiuto del palo. Il finale è solo accademia, senza cambi per Ventura né tiri in porta.