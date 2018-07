Nba, il saluto di Cleveland a LeBron: "Ritireremo la tua 23"

02/07/2018

"Ricorderemo per sempre la notte del 19 giugno 2016 quando i Cleveland Cavaliers guidati da LeBron James misero fine a una striscia di 52 anni senza un titolo che molti pensavano non sarebbe mai arrivato. Un titolo che ha unito generazioni di tifosi di Cavaliers.



Praticamente chiunque abbia radici nel nord-est dell'Ohio ha fatto una pausa e ha sentito i ricordi del passato, provando una gioia unica per essersi tolti quel peso di una maledizione finalmente finita. Cleveland campione, per la prima volta dal 1964. Non ci sono parole per esprimere il significato e i sentimenti che sono stati regalati alla nostra gente.



Nessuna di queste cose sarebbe mai successa se LeBron James non avesse accettato di tornare a casa e di condurre i Cavs nella terra promessa. La nostra franchigia ringrazia LeBron per quell'indimenticambile momento e per tutte le emozioni che ci ha trasmesso, portandoci in quattro finali consecutive.



LeBron è uno di famiglia, innanzitutto. Auguriamo ai suoi bimbi, a sua moglie Savannah, a sua mamma Gloria e a LeBron stesso tutto il meglio per i prossimi anni. Il suo legame con Akron, Cleveland e tutto il nordest Ohio durerà certamente per sempre e il suo impegno verso di noi e verso molte cause per la nostra gente ha avuto impatto su bambini e famiglie.



LeBron, sei tornato a casa e ci hai portato all'obiettivo più importante. Non possiamo far altro che dimostrarti tutto il nostro apprezzamento e la nostra gratituinde per tutto quello che hai messo in ogni momento speso con l'uniforme dei Cavs. Non vediamo l'ora di ritirare la tua maglia 23 dei Cavs".