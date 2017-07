NBA: Rose firma per i Cleveland Cavs

25 luglio 2017

Dopo aver parlato con Bucks e Clippers e incontrato anche i Lakers, Derrick Rose ha deciso di firmare per i Cleveland Cavaliers campioni NBA 2016. L'ex stella dei Chicago Bulls, MVP nel 2011 prima di incappare in un tunnel fatto di gravi infortuni, depressione e guai famigliari, ha accettato un contratto di un anno al minimo salariale per un veterano come lui, 2.1 milioni di dollari, per giocare al fianco del Re LeBron James.

Rose, 28 anni, reduce da una stagione in chiaroscuro ai New York Knicks chiusa comunque con 18 punti, quasi 4 rimbalzi e oltre 4 assist di media, ha deciso di firmare per i Cavaliers visto il notevole corteggiamento di LeBron James, che lo ha accolto con un tweet con 5 rose, e soprattutto perchè Cleveland, in Ohio, non è molto distante da Chicago, la sua città natale cui è legatissimo e dove abita anche il figlio. Inoltre i Cavs, che hanno ufficializzato Koby Altman come nuovo general manager, aggiungono un playmaker di valore nel caso si concretizzasse la richiesta di Kyrie Irving di essere ceduto, anche se al momento non sembra imminente uno scambio che coinvolga la stella con la maglia numero 2.



Intanto più a sud, in Texas, i San Antonio Spurs ufficializzano la conferma di Pau Gasol, una firma ribadita dallo stesso pivot catalano con un tweet in cui ha semplicemente detto "Resto". Il 37enne di Barcellona aveva rinunciato ai 16 milioni di dollari previsti per il prossimo anno, ha rinegoziato il contratto e ha rifirmato per la stessa cifra ma con un accordo più lungo dato che incasserà 48 milioni di dollari totali per le prossime tre stagioni.