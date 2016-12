Nba: Pacers al cardiopalma, playoff vicini

Tre le gare giocate nella notte Nba , la notte che può sancire l'approdo ai playoff di Indiana. I Pacers , infatti, sconfiggono 99-95 Washington ai supplementari e blindano l'ottavo posto a Est: la matematica non dà ancora certezze, ma ad una gara dal termine solo Brooklyn può creare problemi alla squadra di Frank Vogel. Vittorie anche per i Clippers (112-101 a Phoenix) e per Boston (95-93, solo 6 minuti in campo per Gigi Datome ).

Ad una notte dal termine della regular season i Pacers possono gestire una vittoria di margine sui Nets.

La qualificazione alla post season non è però ancora certa: serve un successo a Memphis (cosa non certo impossibile, visto che i Grizzlies sono già sicuri del sesto posto a Ovest) o una sconfitta di Brooklyn contro Orlando.

La gara contro Washington, un soffertissimo successo al secondo overtime, la decidono C.J. Miles (25 punti) e soprattutto George Hill (48 minuti giocati, 24 a referto con 10 assist e 9 rimbalzi).

I Clippers passano 112-101 (Paul 22, Goodwin 18) allo US Airways Center di Phoenix e provano a scalzare gli Spurs nella corsa al secondo posto ad Ovest. Los Angeles ha concluso nel migliore dei modi la sua regular season, ma qualora Belinelli e compagni vincessero la prossima notte contro i Pelicans (che devono ancora blindare l'ottava posizione e dunque l'approdo ai playoff) sarebbero loro ad accedere da secondi alla post season.

Praticamente certo, infine, il suggestivo accoppiamento a Est tra Cleveland e Boston. I Celtics confermano il loro grande momento di forma e sconfiggono 95-93 (Bradley e Turner 14, Lowry e Williams 16) Toronto, assicurandosi il settimo posto che vale la sfida a LeBron James. Solo 6 minuti in campo senza punti per un Gigi Datome che continua ad essere ai margini. Ma, a differenza di Bargnani e Gallinari, non ha ancora terminato la stagione.