Nba, l'incredibile errore di JR Smith: "Pensavo al timeout". Tutti i meme

1 giugno 2018

Nba Finals, gara-1 alla Oracle Arena. Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers 107-107, sul cronometro 4"7. Palla in mano a George Hill, che ha appena realizzato il tiro libero del 107 pari. Ne ha un altro per le mani. Lo tira corto, cortissimo, sul primo ferro. La palla, però, magicamente, finisce nelle mani di JR Smith, che col cronometro che inizia a scorrere, può appoggiare la palla al tabellone per un tap-in magari non comodissimo, considerando il traffico, l'importanza, la stanchezza. Però, con un guizzo, JR Smith fa una cosa incredibilmente inaspettata, inizia a palleggiare uscendo dal pitturato e dirigendosi verso il proprio canestro, scappando dagli avversari. LeBron James - che chiuderà la partita con 51 punti - non ci crede. Inizia a indicargli il canestro. Solo in quel momento JR capisce: i Cavs non erano in vantaggio, ma la partita era sul 107 pari. Lo scarico goffo per un compagno, la sirena, l'overtime (poi stravinto dai Warriors). 107-107, giocatori Cavs sgomenti, faccia di LeBron un programma, JR allucinato.