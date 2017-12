NBA: Houston fa nove di fila, tripla doppia per James e Westbrook, sorridono Gallinari e Belinelli

10 dicembre 2017

Grande spettacolo in una notte Nba piena di emozioni e colpi di scena. Partiamo da Portland, dove Houston vince 124-117 la sua nona gara consecutiva grazie a uno scatenato Harden da 48 punti (24° partita su 24 disputate con almeno 20 punti all'attivo). I Rockets, rimontando uno svantaggio di 14 punti nell'ultimo quarto, si confermano così la miglior squadra NBA (20-4). In un finale pazzesco i Clippers hanno la meglio 113-112 su Washington che viene punito da due triple senza senso di Rover e Williams. Gallinari, al rientro dall'infortunio, chiude con 25 punti (miglior punteggio della sua stagione). Vince anche Atlanta che piega 117-110 Orlando, a cui non basta la prima tripla doppia di sempre di Nikola Vucevic. Le assenze di Gordon e Fournier pesano molto per gli ospiti che si arrendono nel finale davanti a una gara perfetta del turco Ilyasova (26 punti con 9-9 al tiro e 5-5 dall'arco) e ai 13 punti di Belinelli.



Serata di triple doppie per James (58° della sua carriera) e Westbrook (87° in totale) che trascinano i Cavs e i Thunder al successo. Cleveland senza Kevin Love colleziona la sua ottava vittoria di fila in casa piegando105-98 Philadelphia che deve fare a meno di Embiid. 30 punti, 13 rimbalzi e 13 assist per King James. Grande rimonta per Oklahoma che dal -20 porta e vince la partita 102-101 nell'extra-time. L'MVP in carica chiude con 20 punti, 11 rimbalzi e 14 assist e condanna Memphis alla 14°sconfitta nelle ultime 15.



Serata da protagonista anche per Antetokounmpo che offre la solita prestazione mostruosa da 37 punti, 13 rimbalzi e 7 assist per schiantare con i suoi Bucks 117-100 gli Utah Jazz, al loro terzo ko consecutivo. Successi esterni per i Lakers che superano 110-99 Charlotte e per San Antonio che nonostante i tanti infortuni piega 104-101 Phoenix, per l'ottava vittoria nelle ultime nove gare. Infine New York crolla 104-102 ancora a Chicago mentre Miami a Città del Messico trionfa 101-89 contro Brooklyn.