Nba: Gallinari sceglie i Clippers, triennale da 65 milioni di dollari

4 luglio 2017

I Nuggets, che hanno già trovato l'accordo con Paul Millsap (90 milioni in tre anni), riceverebbero una scelta al prossimo draft. Ad Atlanta approderebbero la guardia Jamal Crawford, il giovane Diamond Stone e la prima scelta che la franchigia losangelina ha ottenuto da Houston nello scambio che ha portato Chris Paul in Texas. Crawford non sembra comunque intenzionato a fermarsi agli Hawks (con Belinelli) e potrebbe così chiedere la risoluzione di contratto per scegliere una nuova destinazione da free agent.



A convincere Gallinari è stato, tra gli altri, il coach dei Clippers, Doc Rivers: domenica è avvenuto infatti l'incontro decisivo che ha sciolto tutte le riserve del cestista di Sant'Angelo Lodigiano. Con 65 milioni di dollari in tre anni (circa 57 milioni di euro) Danilo diventa, per distacco, lo sportivo azzurro più pagato al mondo. Lascia i Denver Nuggets dopo 6 stagioni. A Los Angeles andrà ad affiancare in attacco giocatori del calibro di Blake Griffin e DeAndre Jordan.