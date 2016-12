Nba: Durant ha scelto Golden State

4 luglio 2016

Kevin Durant ha deciso: nella prossima stagione giocherà con i Warriors insieme a Steph Curry, Klay Thompson e Draymond Green. "La scelta più impegnativa della mia vita professionale", le sue parole. Durant firmerà un biennale da 54 milioni di dollari: "Ho scelto in base a quanto sarei potuto crescere come giocatore. MI trasferirò in una comunità che mi mi aiuterà a crescere come uomo. Per questo ho deciso di giocare con i Golden State Warriors".