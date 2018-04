Lutto nel basket: è morto Henry Williams

14 marzo 2018

Il mondo del basket piange la prematura scomparsa di Henry Williams, campione d'Italia nel 1997 con la Benetton Treviso. In Italia ha giocato anche con Verona, Napoli e Roma. Detto Hi Fly per le doti atletiche, dopo l'addio al parquet era diventato Ministro di culto di una chiesa Battista di Charlotte. L'ex guardia si è spenta a soli 47 anni per una malattia ai reni, che lo aveva costretto alla dialisi dal 2009.