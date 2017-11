Eurolega: Milano affonda a Tel Aviv

2 novembre 2017

Non è riuscita l'impresa a Milano. Nella quinta giornata della regular season di Eurolega , l' Olimpia perde 79-68 a Tel Aviv contro il Maccabi e incassa il quarto ko. Gli israeliani mettono a segno sia nel secondo che nel terzo parziale 21 punti e ampliano il distacco creato nei primi 10 minuti. Gudaitis, Bertans, Tarczewski e Goudelock vanno in doppia cifra, ma non basta di fronte alla doppia doppia di Alex Tyus: 12 punti e 15 rimbalzi.

Alla Menora Mivtachim Arena, l'inizio è equilibrato, con il 14-14 che regge fino ai tiri da due di Deshaun e Tyus, grande protagonista del match. I primi 10 minuti terminano così 18-14 per gli israeliani, che decidono di accelerare con un parziale di 8-0 che porta il match dal 23-18 al 31-18. A metà partita, quindi, il tabellone recita 39-29 per i padroni di casa. Al rientro in campo, però, la situazione non cambia, anzi peggiora: il Maccabi piazza l'allungo decisivo grazie alle triple di Michael Roll e Pierre Jackson, salendo fino al massimo vantaggio di +20 certificato dal canestro di Parakhouski. Gudaitis prova a rimediare, ma dopo 30 minuti, sul 60-42 per gli israeliani, la partita è di fatto chiusa. Nell'ultimo parziale, gli uomini di Pianigiani cercano di riavvicinarsi con un parziale di 6-0, ma a mantenere le distanze ci pensa un super Alex Tyus, che a fine partita metterà a referto 12 punti, ma soprattutto 15 rimbalzi, di cui 8 offensivi, arrivando alla doppia doppia. I canestri di Tarczewski e M'Baye rendono solo meno amara la sconfitta, con il risultato che recita 79-68. L'Olimpia Milano, pur portando in doppia cifra di punti Goudelock e Tarczewski (10), Gudaitis (11) e Bertans (13), deve arrendersi ad un super Tyus e ai 14 punti di Deshaun Thomas, con anche Cole, Parakhouski e Jackson a quota 10, tornando a perdere dopo la vittoria del Forum contro il Barcellona e incassando il suo quarto ko in Eurolega.