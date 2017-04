Eurolega: giocatori del Pana puniti, si fanno 1000 km in pullman

26 aprile 2017

Dalle stelle alle stalle, il presidente del Panathinaikos Dimitris Giannakopoulos ha punito i suoi giocatori per l'eliminazione dall'Eurolega. Il patron non ha digerito la mancata qualificazione alle Final Four, ma soprattutto la brutta prova a Istanbul con il Fenerbahce che ha chiuso la serie con un perentorio 3-0. E così al posto dei 250mila euro promessi in caso di passaggio del turno, è arrivato un altro passaggio ma in autobus dalla città turca al Atene per la bellezza di mille chilometri.