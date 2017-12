Basket Serie A, Torino stende Milano

10 dicembre 2017

L'Olimpia Milano cade a Torino per 71-59 e non approfitta della sconfitta della capolista Brescia per provare ad avvicinarsi ai primi posti. La squadra di Banchi, dal canto suo, offre una prestazione di carattere e riesce ad agganciare gli avversari a quota 14 punti. Si fanno sentire i postumi dell'impegno di Eurolega per i biancorossi, usciti demotivati dall'impegno europeo. Dopo esser riuscita a tenere a bada i piemontesi nel primo quarto (16-14), la squadra di Pianigiani crolla definitivamente nel secondo periodo, quando sotto i colpi di Patterson e Mbakwe (31 punti in due) è costretta a cedere il passo fino al -10 (26-16). Dopo il rientro dagli spogliatoi i meneghini crollano sul -18 del terzo quarto (solo 8 punti all'attivo) e il -20 (55-35) degli ultimi 10'. Torino chiude con un 43,5% da due e un 26,7% da tre contro un 6/30 dal perimetro dell'Armani Exchange. Si “salva” il solito Jerrells, top scorer con 10 punti.



CREMONA - AVELLINO 86-73

Nell'anticipo dell'ora di pranzo, un Johnson-Odom da 20 punti consente a Cremona di battere a domicilio Avellino con il risultato di 86-73. I padroni di casa dominano la partita soprattutto nei quarti centrali attingendo punti importanti grazie alla panchina. Dopo lo strappo decisivo del terzo quarto, Cremona è brava a resistere all'estremo tentativo di rimonta da parte degli irpini.



VARESE-CAPO D'ORLANDO 82-58

Successo nettissimo di Varese che torna al successo davanti al proprio pubblico. Capo D'Orlando sconfitta per 82-58 in una partita in cui a fare la voce grossa è Cain con 22 punti. Capo d'Orlando riesce a giocare alla pari solo nel primo quarto crollando poi alla distanza. 41-30 il parziale all'intervallo in favore di Varese. Sussulto degli ospiti che riemergono fino al -9 prima di capitolare definitivamente sotto i colpo di Varese che tocca anche il +26.



CANTU' - VIRTUS BOLOGNA 94-87

Rialza la testa Cantù che ha la meglio sulla Virtus in una partita in cui a fare la differenza sono i 28 punti di Culpepper. I padroni di casa trovano subito un ampio vantaggio sul 15-6 subito ripreso da Bologna che addirittura sorpassa grazie alla fisicità dei suoi lunghi. Decisivo un secondo parziale in cui Cantù mette a canestro punti importanti per la vittoria.



BRINDISI-TRENTO 72-77

Trento espugna il parquet di Brindisi con i pugliesi che restano così in fondo alla classifica. Termina 77-72 per i trentini che mettono in mostra elevate percentuali nel tiro dal perimetro. La partita si decide comunque nel finale quando gli errori Brindisi spalancano la strada al successo per Trento. Decisivo Gutierrez, che dall'arco, mette il sigillo alla partita.