Basket, Serie A: Milano vince facile, Venezia travolge Cantù

22 gennaio 2017

Tutto facile per Milano che batte 90-74 Capo d'Orlando al Forum e inizia il girone di ritorno nel migliore dei modi: la capolista resta a +4 su Venezia che, in attesa di Avellino in campo a Trento, travolge Cantù (93-72) portandosi momentaneamente da sola al secondo posto. E' crisi per Reggio Emilia , battuta 86-85 in casa da Caserta dopo un tempo supplementare: per la Grissin Bon è il terzo ko di fila. Sassari passa a Varese imponendosi 83-76.

Senza Hickman lasciato a riposo da Repesa e con Sanders al rientro (8 punti per lui), l'Olimpia Milano comincia il girone di ritorno con una vittoria convincente contro Capo d'Orlando: nella squadra di Repesa, che si impone 90-74, vanno in doppia cifra Fontecchio (16), Dragic (13) e Macvan (11). Secondo stop consecutivo invece per la Betaland che riesce a restare a contatto fino a metà partita ma poi crolla: non bastano i 21 punti di Drake Diener (7/11 da tre). Vittoria in scioltezza anche quella della Umana Reyer Venezia che al Taliercio surclassa Cantù. La Red October parte bene ma, dopo avere chiuso il primo quarto sul +7, si scioglie e perde 93-72. Tra i lagunari Peric firma 27 punti.



Momento nero per Reggio Emilia che al PalaBigi si arrende a Caserta dopo un tempo supplementare incassando la quinta sconfitta nelle ultime sei partite, la terza di fila in un 2017 che finora ha riservato solo delusioni. La partita si decide negli ultimi trenta secondi dell'overtime: con la Grissin Bon a +3, Putney trova la tripla che regala alla Pasta Reggio l'ennesimo pareggio. Poi Diawara, dalla lunetta a 2” dalla fine, regala il successo alla squadra di Dell'Agnello che dà un calcio alla crisi (ritrovando il sorriso dopo cinque ko consecutivi) e rovina il ritorno a Reggio di Kaukenas (8 punti per lui).



Colpo esterno di Sassari che si impone 83-76 sul campo della Openjobmetis Varese condannando la squadra di Caja alla 12esima sconfitta stagionale: nel Banco di Sardegna, al quarto successo di fila, brilla Stipcevic (21 punti con 7 rimbalzi). Salgono a tre i successi consecutivi di Brescia che al PalaGeorge rifila un sonoro 99-67 alla Consultinvest Pesaro: 21 i punti di Vitali, 15 ciascuno per Moore e Landry. Si rialza Pistoia che piega Cremona (64-59) e rimane agganciata alla zona playoff: nella The Flexx il top scorer è Boothe (19). Nell'anticipo di mezzogiorno roboante vittoria di Trento: la Enel Brindisi di Sacchetti torna a casa con un 84-48 che fa male.