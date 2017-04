Basket, Serie A: Milano travolge Reggio, Trento ai playoff

23 aprile 2017

Nel remake dell'ultima finale scudetto Milano si sbarazza abbastanza agevolmente di Reggio Emilia lasciandosi definitivamente alle spalle le scorie di una stagione europea da dimenticare. La squadra di Repesa domina dall'inizio alla fine al Forum e trova il miglior Raduljica con 20 punti in 14 minuti. Buona anche la prestazione di Pascolo e Sanders, autori entrambi di 14 punti. Nonostante le assenze di Hagins e Batista, Venezia tiene a bada una rediviva Varese trascinata da uno straripante Maynor, autore di 27 punti. L'Umana esce fuori alla distanza e piazza un parziale di 7-0 all'inizio del quarto quarto che taglia le gambe alla Openjobmetis: per i padroni di casa sono 17 i punti di Ejim e 16 quelli di Tonut. Trento festeggia nel migliore dei modi la qualificazione ai playoff, la terza consecutiva in tre stagioni di Serie A battendo Brescia con un margine di 40 punti. Due i giocatori in doppia doppia per la Dolomiti Energia con Sutton che sigla 19 punti con 10 rimbalzi e Hogue che mette a referto 12 punti e 13 rimbalzi. Dopo aver sofferto per tre quarti di gara, Avellino riesce a regolare Capo d'Orlando grazie ai 24 punti del solito Ragland. Prosegue il momento negativo di Torino che perde 79-87 in casa contro Sassari e abbandona le speranze di playoff. In chiave salvezza importante vittoria di Cremona che sconfigge 93-82 Cantù e si porta a soli 2 punti da Pesaro che perde 87-83 a Pistoia. I toscani acciuffano il settimo posto mentre scivola fuori dalla zona playoff Brindisi che perde 86-82 a Caserta.