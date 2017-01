Basket, Serie A: colpo Sassari, sbancata Venezia

1 gennaio 2017

La 14esima giornata di serie A, la prima del 2017, si apre col botto, con un'importante vittoria per 84-71 della Dinamo Sassari sul campo della Reyer Venezia seconda in classifica. Successo autorevole del Banco di Sardegna che sale a 14 punti in graduatoria e vede da vicino la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. Si ferma invece la striscia dei lagunari che cadono dopo sette vittorie consecutive.

Al Taliercio il primo periodo è equilibrato e si chiude con Sassari avanti 21-17. Nel secondo periodo la Dinamo tiene la testa avanti e poi, dopo che Venezia impatta sul 25-25, arriva un parziale di 14-1 dei sardi chiuso da 5 punti filati di Johnson-Odom per volare a +13; la replica della Reyer si concretizza prima dell'intervallo per ridurre al -7. Nel terzo quarto è battaglia, con i padroni di casa più volte a -3 e il Banco di Sardegna bravo a replicare immediatamente col solito Johnson-Odom e con le bombe di Sacchetti e Stipcevic.



Prima della fine del periodo Sassari piazza un break di 11-0, sale a +17 sul 65-48 e mette l'ipoteca sul match. Nell'ultimo quarto la reazione di Venezia non arriva, il distacco non scende mai sotto i 10 punti e la Dinamo, che ha 14 punti da Darius Johnson-Odom, può festeggiare un successo di prestigio che può valere il pass per le Final Eight di Coppa Italia. La Reyer Venezia, cui non bastano i 17 punti di Ejim, conserva il secondo posto in classifica ma vede interrompersi una striscia di 7 vittorie in fila.



E al secondo posto assieme ai veneti sale anche Avellino che in serata ha fatto suo il derby campano battendo fuori casa Caserta col risultato di 86-82.